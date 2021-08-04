Son dakika haberi: Nallıhan Kuş Cenneti'nde ormanlık alanda yangın yeniden alevlendi
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Son dakika haberi: Nallıhan Kuş Cenneti'nde ormanlık alanda yangın yeniden alevlendi

Son dakika haberi: Nallıhan Kuş Cenneti'nde ormanlık alanda yangın yeniden alevlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti çevresinde geçtiğimiz günlerde ormanlık alanda çıkarak söndürülen yangın yeniden alevlendi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti çevresinde geçtiğimiz günlerde ormanlık alanda çıkarak söndürülen yangın yeniden alevlendi.

Nallıhan Kuş Cenneti'nde geçtiğimiz günlerde çıkarak söndürülen yangın yeniden alevlendi. Vatandaşların ihbarı üzerine Kuş Cenneti bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin uzun çalışması sonucu yangın tekrar çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının tekrar çıkmaması için ekipler soğutma işlemlerine devam ediyor. - ANKARA

Son dakika haberi: Nallıhan Kuş Cenneti'nde ormanlık alanda yangın yeniden alevlendi
Son dakika haberi: Nallıhan Kuş Cenneti'nde ormanlık alanda yangın yeniden alevlendi
Son dakika haberi: Nallıhan Kuş Cenneti'nde ormanlık alanda yangın yeniden alevlendi
Son dakika haberi: Nallıhan Kuş Cenneti'nde ormanlık alanda yangın yeniden alevlendi
Son dakika haberi: Nallıhan Kuş Cenneti'nde ormanlık alanda yangın yeniden alevlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi: Nallıhan Kuş Cenneti'nde ormanlık alanda yangın yeniden alevlendi - Haberler
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