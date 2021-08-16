Son dakika haber: Nallıhan'da tır devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattı
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Son dakika haber: Nallıhan'da tır devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Ankara'nın Nallıhan ilçesinde kontrolden çıkan bir tır devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde kontrolden çıkan bir tır devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Nallıhan Ankara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beypazarı'ndan İzmit'e giden henüz kimliği belirlenemeyen 34 BM 0576 plakalı soda yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Tır sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, trafik yaklaşık 1 saat boyunca kapalı kaldı. Olay yerine çağrılan vinç sonucu devrilen tır kaldırılarak trafik akışı yeniden sağlandı.

(Doğukan Can Yüksel/İHA)

Son dakika haber: Nallıhan'da tır devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattı
Son dakika haber: Nallıhan'da tır devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattı
Son dakika haber: Nallıhan'da tır devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattı
Son dakika haber: Nallıhan'da tır devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattı
Son dakika haber: Nallıhan'da tır devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattı
Son dakika haber: Nallıhan'da tır devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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