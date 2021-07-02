Son dakika haberi | Munise Gülen operasyonunda yeni gelişme
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Son dakika haberi | Munise Gülen operasyonunda yeni gelişme

Son dakika haberi | Munise Gülen operasyonunda yeni gelişme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre İzmir'in Karabağlar ilçesinde, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in amcası Seyfeddin Gülen'in torunu olan ve örgüt içerisinde Bölge Talebe Mesulü olarak faaliyet yürüttüğü şeklinde hakkında itirafçı beyanı bulunan ayrıca ByLock kullandığı tespit edilen Munise Gülen yapılan operasyon ile yakalandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in amcası Seyfeddin Gülen'in torunu olan ve örgüt içerisinde Bölge Talebe Mesulü olarak faaliyet yürüttüğü şeklinde hakkında itirafçı beyanı bulunan ayrıca ByLock kullandığı tespit edilen Munise Gülen yapılan operasyon ile yakalandı. Munise Gülen'i yakalamak için ekiplerin 2 gün önce de operasyon yaptığı ancak bulunamadığı öğrenilirken, yeğen Gülen'in örgüte kazandırılan öğrencilerin hangi okullarda eğitim alacaklarını planladıkları, planlanan okullara girmelerinde yardımcı oldukları belirlendi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyeleri ve yöneticileri pozisyonunda aranması bulunan şahıslara yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda; FETÖ lideri Fetullah Gülen'in amcası Seyfeddin Gülen'in torunu, örgüt içerisinde Bölge Talebe Mesulü olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü şeklinde hakkında itirafçı beyanı bulunan, FETÖ mensuplarınca kullanıldığı bilinen kripto haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve firari olarak aranmakta olan Munise Gülen (28), saklandığı adreste ekiplerce yakalandı.

Örgüte kazandırılan öğrencilerin hangi okullarda eğitim alacaklarını planlıyormuş

Öte yandan yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının torunu olan ve örgüt içinde 'bölge talebe mesulü' olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü belirtilen Munise Gülen'in yakalanması için 2 gün önce de operasyon düzenlendiği ancak adresinde bulunamadığı öğrenildi. Munise Gülen'in, İzmir ve ilçelerinde, örgüt içinde 'ağabey' ya da 'abla' olarak bilinen, öğrencilerle ilişkileri kuran kişilerle irtibatta olduğu ve örgüte kazandırılan öğrencilerin hangi okullarda eğitim alacaklarını planladıkları, planlanan okullara girmelerinde yardımcı oldukları tespit edildi.

Gözaltında olan Munise Gülen'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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