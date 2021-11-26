Son dakika haberi | Müdür Bora: "2022 yılında özellikle kırsal kesimlerde yapılan yatırıma ve bakıma yoğunlaşacağız"

ÇORUM (İHA) - YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, 2022 yılında özellikle kırsal kesimlerde yapılan yatırımın ve bakımın yoğunlaşacağını, buna bağlı olarak kesinti sayı ve sürelerinin minimuma inerek müşterilere kaliteli ve kesintisiz enerji sağlanacağını söyledi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) Genel Müdürü Hasan Yasir Bora'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette kaliteli, kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti noktasında YEDAŞ'ın bölgede ve Çorum genelindeki yatırımlarının yanı sıra yürütülen projeler ve yapılması planlanan çalışmalara ilişkin değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu. 2021 yılında tamamlanan projeler ve 2022 yılı için yapılacak yatırım projeleri konusunda Vali Mustafa Çiftçi'ye genel bilgi paylaşımı yapıldı. 2022 yılında özellikle kırsal kesimlerde yapılan yatırımın ve bakımın yoğunlaşacağını, buna bağlı olarak kesinti sayı ve sürelerinin minimuma inerek müşterilere kaliteli ve kesintisiz enerji sağlanacağı belirtildi. Genel Müdür Bora, ziyaretten duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Genel Müdür Hasan Yasir Bora'yı ve çalışma arkadaşlarına tebrik ve teşekkürlerini iletti. - SAMSUN

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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