Son dakika haberi... MSB: Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. - Haberler
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Son dakika haberi... MSB: Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

AA, Aybüke İnal Kamacı - Güncel
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Son dakika haberi... MSB: Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika gündem haberi: MSB: Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/ Ypg'li terörist etkisiz hale getirildi.

AA / Aybüke İnal Kamacı - Güncel

Taciz, YPG, PKK, Güncel, Haber

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