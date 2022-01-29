Son dakika haberi... MSB: Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
AA, Aybüke İnal Kamacı - Güncel
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Son dakika gündem haberi: MSB: Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/ Ypg'li terörist etkisiz hale getirildi.
AA / Aybüke İnal Kamacı - Güncel