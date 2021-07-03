MOTOSİKLETİN SERVİS MİNİBÜSÜNE ÇARPTIĞI KAZA, KAMERADA
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MOTOSİKLETİN SERVİS MİNİBÜSÜNE ÇARPTIĞI KAZA, KAMERADA

MOTOSİKLETİN SERVİS MİNİBÜSÜNE ÇARPTIĞI KAZA, KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da, işçi servisine çarpan motosikletin sürücüsü Ayhan S. (57) ağır yaralandı.

BURSA'da, işçi servisine çarpan motosikletin sürücüsü Ayhan S. (57) ağır yaralandı. Kaza anı, araç kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Panayır Mahallesi'nde meydana geldi. Pınar Caddesi'nde seyreden Ayhan S. yönetimindeki 16 AIN 709 plakalı motosiklet, karşı yönden gelerek Serdar Sokak'a dönüş yapmak isteyen M.K. (42) yönetimindeki 16 S 0915 plakalı işçi servisine çarptı. Yola savrulan Ayhan S. yaralandı.

Ayhan S., ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ayhan S.?nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan servis şoförü M.K.?nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bu arada kaza, bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin servis aracına çarptığı ve Ayhan S.?nin yola savrulduğu görüldü.

MOTOSİKLETİN SERVİS MİNİBÜSÜNE ÇARPTIĞI KAZA, KAMERADA
MOTOSİKLETİN SERVİS MİNİBÜSÜNE ÇARPTIĞI KAZA, KAMERADA
MOTOSİKLETİN SERVİS MİNİBÜSÜNE ÇARPTIĞI KAZA, KAMERADA
MOTOSİKLETİN SERVİS MİNİBÜSÜNE ÇARPTIĞI KAZA, KAMERADA
MOTOSİKLETİN SERVİS MİNİBÜSÜNE ÇARPTIĞI KAZA, KAMERADA
MOTOSİKLETİN SERVİS MİNİBÜSÜNE ÇARPTIĞI KAZA, KAMERADA
MOTOSİKLETİN SERVİS MİNİBÜSÜNE ÇARPTIĞI KAZA, KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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