"Allah, kaza bela vermesin hanemize hoş geldin" demişti! 3 gün önce aldığı motoruyla traktör altında kaldı Son dakika haberi... Motosiklet sevdası kaza ile bitti.

Motosiklet sevdası kaza ile bitti...3 gün önce aldığı motoruyla traktör altında kaldı

KIRŞEHİR - Kırşehir'in Kaman ilçesinde 3 gün önce aldığı motosikleti ile kaza yapan sürücü ölümden döndü.

Çok sevdiği motorunu aldıktan sonra sosyal medya hesabından "Allah, kaza bela vermesin hanemize hoş geldin" notu ile paylaşan H.M.Ç., 3 gün sonra kaza yaptı.

Alınan bilgiye göre; Kaman ilçesi Prens Mikasa Caddesinde motosiklet sürücüsü H.M.Ç.'nin karşı yola geçmek isterken Y.P. yönetimindeki 50 HA 178 plakalı traktör ile çarpıştı.

Kaman İlçe Devlet Hastanesine 112 ile götürülen H.M.Ç. tedavi altına alındı. Polis, ilçede yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA