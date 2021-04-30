Son dakika haberi | Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
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Son dakika haberi | Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Son dakika haberi | Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi öldü.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi öldü.

Kaza, geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Davutlar yolu üzeri Nazilli Sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin S. yönetimindeki 23 AF 129 plakalı Peugeot marka otomobil, Davutlar Mahallesi'nden Kuşadası merkez istikametine seyir halinde ilerlediği esnada, iddiaya göre şerit değiştiren Ali Başaran yönetimindeki 09 PZ 714 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Başaran metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 74 yaşındaki Ali Başaran burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Son dakika haberi | Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Son dakika haberi | Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Son dakika haberi | Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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