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Son dakika haberi | Minik öğrencilerden itfaiyeye ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haberi | Minik öğrencilerden itfaiyeye ziyaret

Son dakika haberleri... İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü minik öğrencileri ağırladı.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü minik öğrencileri ağırladı.

Erzincan Yavuz Selim İlkokulu ve Çukurkuyu Fatih İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Yangın ve itfaiye bilincinin çocuklara aşılanması amacıyla düzenlenen ziyarette öğrenciler itfaiyecilerin İtfaiye Haftasını kutlayarak merak ettiklerini sordular ve araç ve gereçler hakkında bilgiler aldılar. - ERZİNCAN

Son dakika haberi | Minik öğrencilerden itfaiyeye ziyaret

Son dakika haberi | Minik öğrencilerden itfaiyeye ziyaret

Son dakika haberi | Minik öğrencilerden itfaiyeye ziyaret

Son dakika haberi | Minik öğrencilerden itfaiyeye ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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