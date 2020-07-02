Son dakika haberi: Milli Mücadele kahramanlarından "Kara Fatma" ölümünün 65'inci yılında anıldı
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Son dakika haberi: Milli Mücadele kahramanlarından "Kara Fatma" ölümünün 65'inci yılında anıldı

Gelen son dakika haberlerine göre "Kara Fatma" olarak bilinen Milli Mücadele'nin kadın kahramanı Üsteğmen Fatma Seher Erden, ölümünün 65. yılında kabri başında anıldı.

02.07.2020 17:03 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:13

"Kara Fatma" olarak bilinen Milli Mücadele'nin kadın kahramanı Üsteğmen Fatma Seher Erden, ölümünün 65. yılında kabri başında anıldı.

Üsteğmen Fatma Seher Erden için, Milli Mücadelenin Kahraman Kadınlarını Anma Anılarını Araştırma ve Yaşatma Derneği tarafından Beyoğlu Belediyesi'nin destekleriyle Kulaksız Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunan ve dualar edilen törende konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kara Fatma'nın, Türk kadının milli mücadele ruhunun, Beyoğlu'na emaneti ve mirası olduğunu söyledi.

Bu hatıraya sonuna kadar sahip çıkma konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Yıldız, "Kara Fatma, Milli Mücadele için ya istiklal ya ölüm diyerek cepheye koşan kadınlardan biri. Fedakarlığın zirvesini canından da feda edebileceğini gösteren yiğit bir kahraman. O bakımdan saygıyla anıyorum." dedi.

Yıldız, "kara" kelimesinin Osmanlı ve Selçuklular'da "en yakın dostu" ifade ettiğini, Fatma Seher Erden'in de bu anlamda bu unvanı hak edenlerden biri olduğunu dile getirerek, "Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadeleye başladığı Beyoğlu Galatası şimdi bugün Beyoğlu'nun farklı bir noktasında, Kara Fatmayı anıyor olmak bizler için fevkalede onurlu. Vatan kabul ettiğimiz bütün coğrafyalarda Türk kadının vermiş olduğu mücadele ve fedakarlık tarih boyunca unutulmayacaktır." diye konuştu.

"Cephe cephe Anadoluyu gezmiştir"

"Milli Mücadelede Bir Kadın Üsteğmen" kitabının yazarı İlknur Bektaş da kütüphanelerde 4.5 yıl binlerce belgeyi araştırdıktan sonra Kara Fatma Üsteğmen'in parmak damgalı kimliğini bulduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Hayatını, hal ve tavrını ve yaşadıklarını anlatan onlarca dilekçeyi de TBMM'ye yollamış. Genelkurmay Başkanlığındaki kayıtları incelediğimde, ailesinden kaybettiği 23 kişiye rağmen durmamış, yılmamış ve düşmana karşı vazgeçmemiş bir kadındı. Üstelik 1.45 metre boyunda ve boyundan çok büyük cesarete sahip. Mustafa Kemal Atatürk'le karşılaşmak ve görev emri alabilmek için İstanbul'dan Sivas'a gitmiş ve gittiği her noktada onlarca cephede bulunmuştur. Bir anne ve komutan olarak da elinden gelen mücadeleyi göstermiş ve cephe cephe Anadoluyu gezmiştir. Kara Fatma'nın nezdinde Milli Mücadelenin bütün kahraman kadınlarını bugün anıyoruz."

Üsteğmen Fatma Seher Erden'in 3. kuşak torunu Orkun Kuşlu ise sıcak hava ve pandemiye rağmen törene gelen herkese teşekkür ederek, "Kahramanımızın 65. seneyi devriyesini bugün yad ediyoruz. İstiklal Savaşının önemli kadın kahramanlarından Kara Fatma'nın 3. Kuşak torunuyum ve bununla gurur duyuyorum. Kendisi eşini ve çocuklarını şehit vermiş ve bu mücadelede çok yol kat etmiş bir kahramanımızdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Paşamızın da, kendi görev el yazısıyla, emriyle görev verdiği bir kahramanımızdır. Onun torunu olmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: Milli Mücadele kahramanlarından 'Kara Fatma' ölümünün 65'inci yılında anıldı

Kaynak: AA

Manşet

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