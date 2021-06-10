Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eskişehir'de "Yunus Emre'yi bilir misin?" sergisinin açılışına katıldı Açıklaması

Son dakika haberler: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu kadar derin manalar içeren sözleri, bu kadar kısa, öz biçimde ifade edip insanın ve insanlığın hizasını oluşturabilecek derecede vukufiyetleri içeren bir anlam iklimini oluşturabilen Yunus Emre'nin gölgesinde, Yunus Emre'nin hatırasında buluşuyor olmak ve...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu kadar derin manalar içeren sözleri, bu kadar kısa, öz biçimde ifade edip insanın ve insanlığın hizasını oluşturabilecek derecede vukufiyetleri içeren bir anlam iklimini oluşturabilen Yunus Emre'nin gölgesinde, Yunus Emre'nin hatırasında buluşuyor olmak ve onu anarak birtakım projeleri, işleri yapıyor olmak gerçekten özel diye düşünüyorum." dedi.

Bakan Selçuk, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Harun Karacan ile AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ve diğer ilgililer tarafından Eskişehir Valiliğinde karşılandı. Burada Valilik şeref defterini imzalayan Selçuk, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret edip basına kapalı görüştü.

Valilik makamında Bilim Sanat Merkezi Yapım Protokolü'nü imzalayan Bakan Selçuk, daha sonra beraberindekilerle Eskişehir Olgunlaştırma Enstitüsü tarafından Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde, hazırlanan Yunus Emre'yi anlatan tablolar, minyatürler, seramikler ve dönem kıyafetlerinden oluşan "Yunus Emre'yi bilir misin?" adlı serginin açılışını yaptı.

Bakan Selçuk, açılışta yaptığı konuşmada, vefatından 700 yıl sonra bile Yunus Emre'nin insanlığa olan mesajının hala anlanmaya, algılanmaya çalışıldığını söyledi. Yunus Emre'nin mesajının doğruyu ve güzeli bulma noktasında insanlığı bir araya getirdiğini ifade eden Selçuk, şöyle konuştu:

"Doğruyu, iyiyi, güzeli bulma çabamız da bu çerçevede devam ediyor. Bu kadar derin manalar içeren sözleri, bu kadar kısa, öz biçimde ifade edip insanın ve insanlığın hizasını oluşturabilecek derecede vukufiyetleri içeren bir anlam iklimini oluşturabilen Yunus Emre'nin gölgesinde, Yunus Emre'nin hatırasında buluşuyor olmak ve onu anarak birtakım projeleri, işleri yapıyor olmak gerçekten özel diye düşünüyorum. En önemli hususlardan birisi de Türkçenin doruk noktası olarak bu kadar derinliği çok sadece bir şekilde ifade etme fırsatı veren bir anlayış olması. Bu anlayışın bizi götürdüğü dünyalar insanımızı ve insanlığı da zenginleştirmeye devam ediyor ve Türkçemizin yüz akı olarak da bizim bir kıvanç vesilemiz."

Bakan Selçuk, Yunus deyişlerinin bir çocuğa ve çok bilge bir filozofa aynı anda hitap edebilmesinin önemine değinerek şunları kaydetti:

"Bize öngördüğü, önerdiği şey elbette tevazu, mütevazi oluş... Bu tevazunun ötesinde ben davasından vazgeçmek için de dilin hükmüne boyun eğmek... Bütün bunlar bir araya geldiğinde eminim gelecek nesiller de Yunus ile ilgili destansı hikayeleri, içerikleri paylaşmaya devam edecekler ama biz de elbirliğiyle, işbirliğiyle elimizden geleni bu vesileyle yapmış olmanın rahatlığı içinde olmak istiyoruz."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Eskişehir Olgunlaştırma Enstitüsünün ortaya koyduğu eserlerine önemli olduğunun altını çizerek "Cumhurbaşkanımız tarafından ortaya konulan Yunus Emre Yılı, Türkçe ile ilgili yıl üstünde dura dura tekrar tekrar vurgulana vurgulana ele alınması gereken bir yıl. Bu yılın hepimiz tarafından tekrar tekrar değerlendirilmesi ve geleceğe taşınması noktasında bir ihtiyacımız var. Enstitümüzün bu çalışmasını çok kıymetli buluyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından açılışı yapılan sergiyi gezen Bakan Selçuk ve beraberindekiler, sanatçılarca seslendirilen Yunus Emre'nin ilahilerini dinledi. Çocuklarla fotoğraf çektiren Milli Eğitim Bakanı Selçuk, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık