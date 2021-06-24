Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Ankara Anadolu Masal Evi'ni açtı
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Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Ankara Anadolu Masal Evi'ni açtı

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Ankara Anadolu Masal Evi'ni açtı
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Anadolu Masal Evi" projesiyle Türkiye'de masalsı bir dönüşümü hayata geçireceklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Anadolu Masal Evi" projesiyle Türkiye'de masalsı bir dönüşümü hayata geçireceklerini belirtti.

Selçuk, Keçiören ilçesinde "Ankara Anadolu Masal Evi"nin açılışında yaptığı konuşmada, bu projenin Türk kültüründe yer alan masalların aktarılması noktasında önemli olduğunu belirtti.

Masal evleri sayesinde çocuklar ile gerçekçi ve sahici bir bağ kurulabildiğini kaydeden Selçuk, bu projeyle 300 binden fazla öğretmenin Anadolu ve Dede Korkut masallarıyla tanıştığını söyledi.

Selçuk, bu çerçevede öğretmenlerin masalları öğrenirken aslında kendi çocuklarına da masal anlatmaları ve masal tadında ders sunmaları için bir fırsat oluşturulduğunu bildirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bütün bu sebeplere baktığımızda çocuklarımızın, öğretmenlerimizin masal evlerindeki duruşları, oturuşları, gülümsemeleri bambaşka bir duygu uyandırıyor bizde. Çocuklarımızın orada olmaktan ne kadar mutlu olduklarına tekrar tekrar şahit oluyoruz. Bu çalışmaları daha da büyüteceğiz ve tüm Türkiye'de masal evleriyle ilgili masalsı bir dönüşüm hayata geçireceğiz."

Bu evlerde masal anlatılmasının yanı sıra geleneksel oyunların oynandığını ve beceri atölyelerinin bulunduğunu aktaran Selçuk, bu sayede çocukların masal tadında bir eğitim ve terbiye süreci içinde yaşamlarına katkı sağladıklarını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından kurdele kesimi yapılarak Ankara Anadolu Masal Evi'nin açılışı yapıldı.

Selçuk, çocuklar ile masal dinledi

Selçuk, masal evi alanındaki bahçede çocuklarla oturdu.

Burada öğretmen Gönül Akın'ın masal anlatmasının ardından Selçuk, öğrenciler ile cevizle oynanan "koz" adlı oyunu oynadı.

Bakan Selçuk, oyun alanlarındaki çocukları ziyaret edip sebzelerin ekili olduğu alanda çapa yaptı.

Açılışa, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ile MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı da katıldı.

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Ankara Anadolu Masal Evi'ni açtı
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Ankara Anadolu Masal Evi'ni açtı
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Ankara Anadolu Masal Evi'ni açtı
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Ankara Anadolu Masal Evi'ni açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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