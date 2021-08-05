Son dakika haberi | Milas'taki yangında 6'ncı günde alevler Kıyıkışlacık'ta yoğunlaştı

Son dakika haberi... MUĞLA'nın Milas ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları, 6'ncı günde Kıyıkışlacık Mahallesi'nde yoğunlaştı.

MUĞLA 'nın Milas ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları, 6'ncı günde Kıyıkışlacık Mahallesi'nde yoğunlaştı. Söndürme çalışmaları 1 uçak , 4 helikopter ile havadan, çok sayıda arazöz, su tankerleri, iş makineleri, itfaiye araçları ve 200'ün üzerinden personel ile karadan yürütülüyor.

Milas'ta 31 Temmuz'dan bu yana devam eden yangında alevler, dün sabah saatlerinde, Kemerköy Termik Santrali'ne doğru ilerlemeye başladı. Yangının sıçraması ihtimaline karşın içeride bulunan yanıcı maddeler ve hidrojen tankları boşaltıldı, hendekler kazıldı. Görevli personel ise öğlen saatlerinde tahliye edildi. Olası bir faciaya karşı arazöz, itfaiye aracı ve TOMA'lar ile çok sayıda ekip bölgede hazır olarak bekletildi. Yangın, Saat 16.00 sıralarında rüzgarın da hız kazanması ile Fesleğen Yaylası ve Kemerköy Termik Santrali'ne ulaştı. Santrale 500 metre mesafeye kadar yaklaşan alevler, saat 21.00 sıralarında önlem olarak kazılan hendekleri aşıp, termik santralin bahçesine girdi. Güvenlik önlemleri kapsamında, beklemede olan ekipler, alevlerle mücadele başlatırken, bölgede elektrikler kesildi. Ekiplerin müdahalesi yetersiz kaldı, alevler hızla yayılıp, santralin içine sıçradı. Santralin sirenleri çalmaya başladı. Çalışanlar ve söndürme ekipleri, bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı. Yangına müdahale eden bir TOMA, alevlerin arasında kalarak yandı. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği santraldeki alevler, paniğe neden oldu.

Milas Belediye Baykanı Muhammet Tokat, yangının santrale sıçradığını sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Tokat, "Alevler termik santrale girdi. Santral şu an tamamen boşaltılıyor ve şimdi sirenler çalıyor" dedi.Santralin tahliyesinin ardından dibindeki yerleşim yeri Ören de tahliye edilmeye başlandı. Bir yandan da ekipler, santrale giden yolları araç trafiğine kapattı. Sadece iş makineleri ve görevlileri taşıyan araçların girişine izin verildi. Endişeli vatandaşlar, bölgeden uzaklaşmak için yola koyuldu. Jandarma ve polis ekiplerinin güvenlik amaçlı önlem aldığı noktalarda uzun araç kuyrukları meydana geldi. Muğla Valiliği'nin aldığı kararla santralin dibindeki Ören mahallesi ve çevresindeki Ören, Alatepe, Kurtak, Çamlıca, Bayır, Fesleğen, Demirciler ve Karaağaç mahallelerinin boşaltılmasına karar verildi. Tahliye için vatandaşlara Kurtak, Alatepe, Pinar ve Dereköy yol istikametlerini kullanabilecekleri duyuruldu. Aracı olmayanlar için Ören Marina'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1500 kişilik çıkarma gemisi hazır olarak bekletildi. Tahliye işlemleri zabıta ve jandarma ekiplerimizin koordinesinde gerçekleştirildi. Milas Belediyesi'nin yetkilileri bölgeden tahliye edilecek kişi sayısı 10 bin civarında olduğunu 4 Ağustos'u, 5 Ağustos Perşembe'ye bağlayan gece boyunca 1500 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.Kemerköy Termik Santrali'ne saran alevlere gece görüşlü helikopter ile havadan müdahale edildi. Gece boyunca etkili olan rüzgar nedeniyle ekipler, zorlu anlar yaşadı. Yaklaşık 10 saat sonra, termik santralde etkili olan alevler sabah saatlerinde etkisini yitirdi. Santralde soğutma çalışmaları sürerken, ekiplerin çalışmaları, alevlerin devam ettiği 1776 nüfuslu Kıyıkışlacık Mahallesi'nde yoğunlaştı. Bölgede, 1 uçak, 4 helikopter ile havadan, çok sayıda arazöz, su tankerleri, iş makineleri, itfaiye araçları ve 200'ün üzerinden personel ile karadan çalışmalar sürüyor.'BİRİLERİ ÇIKMIŞ POLİS NEREDE DİYOR'

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangından destek için Milas'a gelen gönüllü vatandaşlardan Mehmet Mutlu Geçer, santraldeki yangında alevlerin arasında kalıp, demir yığınına dönen TOMA'yı görünce şaşkınlık yaşadı.. Geçer, "Birileri çıkmış 'polis nerede' diyor. Polisler yangına müdahale etti. Görülen manzara ortada. TOMA tamamen yanmış. Burada ne itfaiyeciler ne halk ne jandarma uyudu" dedi.

- Muğla

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman