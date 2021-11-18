MİDESİNDE TAŞIDIĞI UYUŞTURUCU KAPSÜLLERİ PATLAYAN KONGOLU ÖLDÜ - Haberler
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MİDESİNDE TAŞIDIĞI UYUŞTURUCU KAPSÜLLERİ PATLAYAN KONGOLU ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SINIR dışı edildiği KKTC'den ülkesi Kongo'ya gitmek için aktarmalı geldiği İstanbul Havalimanı'nda fenalaşan Kongo uyruklu P.M.V., yuttuğu uyuşturucu kapsüllerinin midesinde patlaması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SINIR dışı edildiği KKTC'den ülkesi Kongo'ya gitmek için aktarmalı geldiği İstanbul Havalimanı'nda fenalaşan Kongo uyruklu P.M.V., yuttuğu uyuşturucu kapsüllerinin midesinde patlaması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uyuşturucu kuryesi P.M.V., ülkesi Kongo'nun başkenti Kinsaşa'ya aktarmalı gitmek için öneki gün, sınır dışı edildiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı'ndan uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi. Havalimanında geri gönderme işlemleri yapılırken rahatsızlanan P.M.V., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Midesinde taşıdığı kapsüllerin patlaması sonucu yayıldığı değerlendirilen, bağırsaklarında uyuşturucu bulundu. Hastanede tedavisi yapılan P.M.V. doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün kurtarılamayarak hayatını kaybetti. P.M.V.'nin geri gönderme merkezine gelişi, fenalaşıp hastaneye götürülmesi havalimanı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

MİDESİNDE TAŞIDIĞI UYUŞTURUCU KAPSÜLLERİ PATLAYAN KONGOLU ÖLDÜ

MİDESİNDE TAŞIDIĞI UYUŞTURUCU KAPSÜLLERİ PATLAYAN KONGOLU ÖLDÜ

MİDESİNDE TAŞIDIĞI UYUŞTURUCU KAPSÜLLERİ PATLAYAN KONGOLU ÖLDÜ

MİDESİNDE TAŞIDIĞI UYUŞTURUCU KAPSÜLLERİ PATLAYAN KONGOLU ÖLDÜ

MİDESİNDE TAŞIDIĞI UYUŞTURUCU KAPSÜLLERİ PATLAYAN KONGOLU ÖLDÜ

Akar: 'Ege'de ve Doğu Akdeniz'de hem kendimizin hem de KKTC'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz.'

Akar: "Ege'de ve Doğu Akdeniz'de hem kendimizin hem de KKTC'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz."

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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