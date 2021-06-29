Son dakika haberi | Mezuniyet için fotoğraf çekimine gittiler, dönüşte kaza yaptılar: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Mezuniyet için fotoğraf çekimine gittiler, dönüşte kaza yaptılar: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Mezuniyet için fotoğraf çekimine gittiler, dönüşte kaza yaptılar: 5 yaralı Sivas'ta mezuniyet fotoğrafı çekimine giden 5 genç içinde bulundukları otomobilin kaza yapması sonucu yaralandı Sivas'ta mezuniyet fotoğrafı çekimine giden 5 genç içinde bulundukları otomobilin kaza yapması sonucu yaralandı.

Mezuniyet için fotoğraf çekimine gittiler, dönüşte kaza yaptılar: 5 yaralı

Sivas'ta mezuniyet fotoğrafı çekimine giden 5 genç içinde bulundukları otomobilin kaza yapması sonucu yaralandı

SİVAS - Sivas'ta mezuniyet fotoğrafı çekimine giden 5 genç içinde bulundukları otomobilin kaza yapması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas Kent merkezi Paşabahçe yolunda meydana geldi. Paşabahçe istikametinden kent merkezine gelen 58 FV 268 plakalı Fiat markalı otomobil viraja girdiği sırada sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza sebebiyle yol araç trafiğine bir süre kapandı. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan 4 arkadaşı yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken şahısların mezuniyet fotoğrafı çekiminden gelirken kaza yaptıkları düşünülüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberi | Mezuniyet için fotoğraf çekimine gittiler, dönüşte kaza yaptılar: 5 yaralı
Son dakika haberi | Mezuniyet için fotoğraf çekimine gittiler, dönüşte kaza yaptılar: 5 yaralı
Son dakika haberi | Mezuniyet için fotoğraf çekimine gittiler, dönüşte kaza yaptılar: 5 yaralı
Son dakika haberi | Mezuniyet için fotoğraf çekimine gittiler, dönüşte kaza yaptılar: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Erden

Kazada yaşamını kaybeden babasının başında çaresizce gözyaşı döktü
Kazada yaşamını kaybeden babasının başında çaresizce gözyaşı döktü
Sivas'ta 13 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin çarptığı anne ile 2 çocuğu yaralandı
Sivas'ta 13 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin çarptığı anne ile 2 çocuğu yaralandı
Uçurumdan kaçtı, traktörün altında kalmaktan kaçamadı
Uçurumdan kaçtı, traktörün altında kalmaktan kaçamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Cristiano Burak Elmas Burak Yılmaz Yiğit Şardan Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Mezuniyet için fotoğraf çekimine gittiler, dönüşte kaza yaptılar: 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 20:36:37. #1.16#

title