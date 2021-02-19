Son dakika haberi | Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı
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Son dakika haberi | Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

19.02.2021 15:49 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:52
Son dakika haberi | Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 Ocaktan bugüne kadar yapılan uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı gözaltına alındı, zanlılardan 5'i tutuklandı.

Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 Ocaktan bugüne kadar yapılan uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı gözaltına alındı, zanlılardan 5'i tutuklandı.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ilçe genelinde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 9 zanlı yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

53 kişiye ise "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda 2 kilogram uyuşturucu madde ile 63 kilogram kaçak tütün, 37 paket kaçak nargile tütünü ile 130 boş makaron ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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