Son dakika haberi | Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı
Son dakika gelişmesine göre Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 Ocaktan bugüne kadar yapılan uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı gözaltına alındı, zanlılardan 5'i tutuklandı.
Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 Ocaktan bugüne kadar yapılan uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı gözaltına alındı, zanlılardan 5'i tutuklandı.
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ilçe genelinde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 9 zanlı yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
53 kişiye ise "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldı.
Yapılan aramalarda 2 kilogram uyuşturucu madde ile 63 kilogram kaçak tütün, 37 paket kaçak nargile tütünü ile 130 boş makaron ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez