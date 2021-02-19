Son dakika haberi | Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 Ocaktan bugüne kadar yapılan uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı gözaltına alındı, zanlılardan 5'i tutuklandı.