Mersin'de tartışma kanlı bitti: 2 ölü

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan tartışmada bir kişiyi tüfekle vurarak ölümüne neden olan şahıs, daha sonra intihar etti.

Olay, ilçeye bağlı Tömük Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut Duruel ile Ali Öngel arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Duruel, yanında getirdiği tüfekle Öngel'i vurdu. Silah sesini duyanlar olay yerine giderken Öngel tüfekle bu kez kendine ateş etti. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından alınan 2 ağır yaralıda İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Her iki tarafın yakınlarının hastaneye toplanması nedeniyle polis tedbir amaçlı geniş güvenlik tedbiri aldı, gelen tüm araçları da tek tek kontrol etti. Savcının inceleme yaptığı olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

(Halil İbrahim Varlı-Hüseyin Yıldız/İHA)