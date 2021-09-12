Son dakika haberi! Mersin'de saman yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
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Son dakika haberi! Mersin'de saman yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

AA / Ahmet Güler - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Mersin'de saman yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber... Mersin'in Mut İlçesinde saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Mut İlçesinde saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Geçimli Mahallesi Dikilitaş mevkisinde, İ.A. yönetimindeki 33 UH 313 plakalı saman yüklü kamyon devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü İ.A. ve yolcu M.K'nin yaralandığını, yolculardan Kerim Pantık'ın (32) da hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar ve Pantık'ın cenazesi Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberi! Mersin'de saman yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

AA / Ahmet Güler - Son Dakika Haberleri
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