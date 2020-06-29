Son dakika haberi | Mersin'de maskeli ilk yat turu başladı
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Son dakika haberi | Mersin'de maskeli ilk yat turu başladı

Bir son dakika haberine göre Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'nde düzenlenen ilk yat turu yoğun ilgi gördü.

29.06.2020 09:22 | Son Güncelleme: 29.06.2020 09:58

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'nde düzenlenen ilk yat turu yoğun ilgi gördü. Yatlar Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Silifke Kaymakamlığının almış olduğu kararlar nedeniyle yüzde 50 kapasite, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu ile ilk turlarına başladı.

Silifke'de ilk yat turuna katılan yerli ve yabancı turistler maske takarak tura katıldı. Maskesi olmayanlara maske verilirken, yat turunda yemek sonrası dinlenme vakitlerinde yerli ve yabancı turistler maske ile oturdu.

Taşucu Mahallesi'nde gündüzleri turizm işletmelerinin günübirlik düzenlediği turlara katılanlar, farklı koylarda denizin tadını çıkarırken; Holmi Harabeleri, Liman Kalesi, Dana Adası gibi tarihi yerleri de tanıma fırsatı buluyor.

Silifke Turizm Başkanı Ali Küçük, saat 10.00'da hareket eden yatların Holmi Harabeleri, Liman Kalesi, Dana Adası gibi tarihi yerleri ziyaret ettikten sonra 18.30'da Taşucu'na döndüğünü belirterek, "Yat turlarımıza başladık. Turizm Bakanlığı ve Silifke Kaymakamlığı pandemi kuralları çerçevesinde yat turlarımız başladı. Sosyal mesafeye uyarak ve maske takmaya özen gösteriyoruz. Alınan karalar neticesinde yatlarımıza yüzde 50 oranında müşteri alıyoruz. Hijyene önem veriyoruz. İnsanların sağlığı bizim için önemlidir" dedi.

Küçük, Silifke'deki turizmcilerin sezona hazır olduğunu belirterek, "Sosyal mesafeyi koruyarak tatil yapılabilecek en önemli ve tek yerin Silifke olduğuna inanıyoruz. Kesintisiz bir şekilde kum olarak dünyada sıralaması olan 36 kilometrelik bir kumsala sahibiz. Bu kumsalda dileğimiz kadar sosyal mesafeyi ayarlayarak misafirleri ağırlayabilir, kum plajlarda denize girebilirler. Aynı zamanda küçük butik oteller, pansiyonlar, yazlık villalar bunlar da yine sosyal mesafeyi koruyarak konaklama olanaklarıdır. Yayla, orman, kamp olarak da butik tatil yapılabilir. Herhangi bir tehlike olmadan kafaları rahat bir şekilde misafirlerimiz tatillerini yapabilirler" diye konuştu.

(İHA)

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Son dakika haberi | Mersin'de maskeli ilk yat turu başladı

Kaynak: İHA

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