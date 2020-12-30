Son dakika haberi! Mersin'de "Kovid-19 savaşçıları"na 1,5 ton bal hediye edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! Mersin'de "Kovid-19 savaşçıları"na 1,5 ton bal hediye edildi

30.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:42
Son dakika haberi! Mersin'de

Son dakika haberine göre Mersin'in Erdemli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden 1300 sağlık çalışanına 1,5 ton bal dağıtıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden 1300 sağlık çalışanına 1,5 ton bal dağıtıldı.

Kaymakam Avni Kula, Erdemli Belediyesince hayata geçirilen proje kapsamında Sahil Park'ta düzenlenen törende, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Kovid-19 salgını karşısında vatandaşlarının yanında olduğunu söyledi.

Sağlık çalışanlarının salgın karşısında büyük fedakarlıklar yaptığını belirten Kula, "İlçemizde görev yapan 1300 sağlık çalışanının bağışıklık sisteminin gelişmesi için 1,5 ton bal dağıttık." dedi.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da sağlık çalışanlarının aylardır Kovid-19'la savaştıklarını belirterek, "Dünyanın en iyi balı ve limonu ilçemizde yetişmektedir. Bu güzellikleri ilçemizde görev yapan tüm sağlıkçılarımızla paylaşmak istedik." ifadesini kullandı.

Mersin Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adem Kurt da "sağlık ordusuna" desteklerinin süreceğini kaydetti.

Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Erman Eker de projenin paydaşlarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sağlık çalışanlarına bal dağıtımı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Seyit Torun Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Acun Ilıcalı Coşkun Sabah Demet Akalın Tamer Karadağlı
Spor Ryan Babel Cüneyt Çakır Güven Yalçın Fırat Aydınus İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Ocak Maltepe Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Mersin'de "Kovid-19 savaşçıları"na 1,5 ton bal hediye edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 15:05:31. #1.14#
title