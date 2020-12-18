Son dakika haberi! Mersin'de ev yangını hasara neden oldu

Son dakika haberleri: Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Akkent Mahallesi'ndeki bir apartmanın 10'uncu katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Hasar oluşan evde yangın esnasında kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ