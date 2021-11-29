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Son dakika haberi... Mersin'de ev yangın hasara neden oldu

AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Mersin'de ev yangın hasara neden oldu

Son dakika haberler... Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara sebep oldu.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara sebep oldu.

Alınan bilgiye göre, Tarsus Şehit Kerim Mahallesi Türkmenistan Caddesi'nde iki katlı ahşap bir evde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

İtfaiye ekipleri, hasara neden olan yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırması sürüyor.

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AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri

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