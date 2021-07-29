Son dakika haberi | Mersin Aydıncık'taki orman yangını ikinci gününde (4)

Bir son dakika haberine göre ANTALYA KARA YOLU AÇILDIMersin'in Silifke ilçesine bağlı Boğsak mevkii ve Işıklı Mahallesi'nde sabah saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.