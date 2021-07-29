Son dakika haberi | Mersin Aydıncık'taki orman yangını ikinci gününde (4)
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Son dakika haberi | Mersin Aydıncık'taki orman yangını ikinci gününde (4)

Son dakika haberi | Mersin Aydıncık'taki orman yangını ikinci gününde (4)
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Okur - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre ANTALYA KARA YOLU AÇILDIMersin'in Silifke ilçesine bağlı Boğsak mevkii ve Işıklı Mahallesi'nde sabah saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

MERSİN-ANTALYA KARA YOLU AÇILDI

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Boğsak mevkii ve Işıklı Mahallesi'nde sabah saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya kara yolu, ekiplerin müdahale ettiği alevlerin bu mevkide etkisinin azalmasıyla yeniden trafiğe açıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile destek verdiği yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Mehmet OKUR/SİLİFKE(Mersin),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Okur

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