Menteşe'deki orman yangınlarından çoğu etkin mücadeleyle kontrol altına alındı
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Menteşe'deki orman yangınlarından çoğu etkin mücadeleyle kontrol altına alındı

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınlarından çoğu, mahalleleri tehdit etmeden kontrol altına alındı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınlarından çoğu, mahalleleri tehdit etmeden kontrol altına alındı.

Kozağaç ve İkizce mahallelerindeki ormanlık alanda 4 Ağustos'ta çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangınlara, 4 uçak, 38 helikopter, 40 arazöz, iş makinesi, itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA ile müdahale edildi.

Binin üzerinde orman işçisinin görev yaptığı bölgede, orman yangınlarının büyük çoğunluğu havadan ve karadan yoğun müdahaleler sonucu kontrol altına alınabildi.

Birkaç yerde devam eden küçük çaplı yangına da havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kozağaç Muhtarı Kadir Gümüş, AA muhabirine, Kavaklıdere ilçesinde başlayan orman yangının rüzgarın etkisiyle üç saatte mahallelere yaklaştığını anlattı.

Hayatında böyle büyük bir yangın görmediğini aktaran Gümüş, "Yangının hemen ardından devletin bütün birimleri, valilik, belediyeler ve tüm kurumlar buraya geldi. Devletimizin gücünü hissettik. Allah hepsinden razı olsun. Tüm imkanlar, alevlerin evlere ulaşmaması için seferber edildi ve burayı koruduk." dedi.

Gümüş, yangının kontrol altına alınmasıyla hasar tespit çalışmalarına başladığını bildirdi.

İkizce Mahallesi Muhtarı Fatih Çakı ise yangının birkaç gün mahallelerini tehdit ettiğini söyledi.

Yangına yoğun ve özveriyle müdahale edildiğini anlatan Çakı, mahallelerdeki vatandaşların ekiplere yardımcı olduğunu dile getirdi.

Devletin tüm birimleriyle destek olduğunu vurgulayan Çakı, "Devletimiz tam anlamıyla bize destek verdi. Şu anda helikopterlerle sürekli soğutma yapılıyor." dedi.

Menteşe'deki orman yangınlarından çoğu etkin mücadeleyle kontrol altına alındı
Menteşe'deki orman yangınlarından çoğu etkin mücadeleyle kontrol altına alındı
Menteşe'deki orman yangınlarından çoğu etkin mücadeleyle kontrol altına alındı
Menteşe'deki orman yangınlarından çoğu etkin mücadeleyle kontrol altına alındı
Menteşe'deki orman yangınlarından çoğu etkin mücadeleyle kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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