Son dakika haberi! MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI: VATAN-MİLLET EDEBİYATINI YAPANLAR, ŞEHİT AİLESİNİN MAHREMİNE KÜFREDİYOR

MEMUR-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına söylediği hakaret içeren ifadeler için "Vatan-millet edebiyatını gırla yapanlar, şehit ailesinin mahremine küfrediyor. Peki, nerede vatan-millet edebiyatı yapanlar ' Niye bir cümle kurmuyor' " diye sordu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 'Eğitim-Bir-Sen Malatya Teşkilat Buluşması'na katıldı. Toplantıda konuşan Yalçın, son toplu sözleşmede birçok kazanım elde ettiklerini söyledi. Yalçın, önemli bir sendika olduklarını belirterek "'Memurdan sendikalı olmaz, memurun sendikası olmaz, sendika işçi işidir, memurdan sendikalı mı olur kardeşim olsa da bir numara olmaz' diyenlerin hilafına sendikacılığı Türkiye'nin gündemine oturtan, merkezine yerleştiren Memur-Sen, sendikal hareketimizi 1 milyonun üzerine çıkararak 'bir numara olmaz' denilen yerden, ülkenin bir numarasına taşımayı başarmıştır. Bunda emeği, gayreti bulunan tüm üyelerimize teşekkür ederim" dedi.

'3600 EK GÖSTERGE İLE İLGİLİ KARARI ALDIK'

Daha önceki 5 toplu sözleşmede 3600 ek göstergeyi gündeme aldıklarını dile getiren Yalçın, "3600 ek gösterge bütün sözleşmelerde masalara da konuldu. Fakat masada 'kapsam dışıdır, burada görüşülemez' dediler. Neden? Dediler ki; çünkü sizin ruhsatınız Memur-Sen olarak 3 katı çıkar. Çerçeveniz belli, çerçevenin dışına çıkamazsınız. 'Görüşeceğiniz başlıklar belli, bu burayı aşar' denildi. Israrla sabırla devam ettiğimizde geldiğimiz noktada 3600 ek gösterge ile ilgili kararı aldık. Yetkili konfederasyonda 3600 ek gösterge ve ek göstergeler bir yıl içerisinde çalışılacak ve hayata geçirilecektir" diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına söylediği hakaret içeren ifadeler için de Yalçın "Vatan-millet edebiyatını gırla yapanlar, şehit ailesinin mahremine küfrediyor. Peki, nerede vatan-millet edebiyatı yapanlar? Niye bir cümle kurmuyor?" ifadelerini kullandı.