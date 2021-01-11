Melek İpek'in işkenceci kocasının ailesi ilk kez konuştu: Torunlarımı verirlerse evladım gibi bakarım

Melek İpek tarafından öldürülen işkenceci koca Ramazan İpek'in babası Murat İpek, çiftin 7 ve 9 yaşındaki iki kız çocuğu için velayetlerini almak için başvuru yapmaya hazırlandığını söyledi. Esma İpek, "Torunlarımı verirlerse evladım gibi bakarım" dedi.

Antalya'da yaşayan Melek (31) ve Ramazan İpek (36) arasında 3 gün önce evde tartışma çıktı. Ramazan İpek, 2 çocuğunun annesi eşi Melek İpek'in ellerini kelepçeleyip sabaha kadar dövüp, işkence yaptı. Melek İpek şiddet gördüğü gecenin sabahında servis şoförü Ramazan İpek'i işten döndüğü sırada av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Jandarmaya teslim olan Melek İpek tutuklanırken, çiftin çocukları 9 yaşındaki C. ve 7 yaşındaki İ. annenin yakınlarına teslim edildi.

KOCANIN AİLESİ İLK KEZ KONUŞTU

Olayın ardından Ramazan İpek'in ailesi de ilk kez konuştu. Ramazan İpek'in babası Murat İpek (66) evinin bahçesinde taziyeleri kabul ederken anne Esma İpek (66) ağıtlar yakarak acısını yaşıyor. 23 yaşındaki oğlunu 8 yıl önce motosiklet kazasında yitiren İpek ailesi, ikinci çocukları Ramazan İpek'in de yaşamanı yitirmesiyle ikinci kez evlat acısı yaşadı. Aile Melek İpek'in ailesi tarafından Ramazan İpek ile ilgili ortaya atılan 'aldatıyordu, alkolikti, şiddet yanlısı biriydi' iddialarına da tepki gösterdi. Murat İpek, gelini Melek ve oğlu Ramazan İpek'i birbirlerinden ayırmadan iki evladı gibi sevdiğini anlattı. Cinayet haberini alınca koşarak eve gittiğini, olaya bir anlam veremediğini belirten Murat İpek, "İkisini de evladım gibi severdim. Oğlum işten gelince kalbinden tek kurşunla vuruyor" dedi.

TORUNLARINI ALMAK İSTİYOR

Olayın bu kadar büyük boyutlara gelmesine neyin sebep olduğunu bilmediğini anlatan baba Murat İpek, ortada kalan 7 ve 9 yaşındaki iki kız çocuğu için ise velayetlerini almak için başvuru yapmaya hazırlandığını söyledi. Kanunen sorumluluklarının kendisine verilmesi halinde ölene kadar iki torununa bakacağını belirten İpek, "Benim torunlarım ortada kaldı. Ne olacak bunlar? Ben bunları yanıma alıp bakıp büyütmek ve okutmak istiyorum. Sahip çıkmak isterim" diye konuştu. Ramazan İpek'in annesi Esma İpek ise iki oğlunu toprağa vermenin büyük üzüntüsünü yaşadığını ifade etti. İpek, her zaman bir ihtiyaçları olduğunda oğlu ve gelininin yanında olduklarını kaydetti. Esma İpek, "Torunlarımı verirlerse evladım gibi bakarım" dedi.

YİVLİ TÜFEK KULLANIYORDU

Ramazan İpek'in eşi Melek ile liseden beri gönül ilişkilerinin olduğunu anlatan kuzeni Hüseyin İpek (29) ise Ramazan'ın 12 yıllık evlilikleri boyunca yalnızca bir kere M.A. isimli bir kadınla Melek İpek'in hamileliği döneminde bir yakınlaşmalarının olduğunu söyledi. Melek İpek'in bir avukatla görüştüğünü ve boşanma hazırlığı yaptığını ifade eden Hüseyin İpek, "Ramazan son zamanlarda Melek'in boşanacağını biliyordu" diye konuştu.

Kuzeni ve eşinin son zamanlarda yataklarını dahi ayırıp, ayrı odalarda uyuduklarını anlatan Hüseyin İpek, Melek'in silah meraklısı olduğunu, hatta yivli tüfek bile kullanabildiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR