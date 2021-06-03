Son dakika haberi: "Marka Şehir Keşan" projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'a ziyaret
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Son dakika haberi: "Marka Şehir Keşan" projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'a ziyaret

Son dakika haberi: 'Marka Şehir Keşan' projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'a ziyaret
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve beraberindeki heyet "Marka Şehir Keşan" projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve beraberindeki heyet "Marka Şehir Keşan" projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, Milletvekili Aksal, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Bakan Kurum'u ziyaret ettiği belirtildi.

Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, çevre ve şehircilik yatırımlarının öncelikli olduğunu belirtti.

İlçenin geleceğine yönelik çalışmalar yaptıklarını aktaran Helvacıoğlu, "Keşan ziyaretinde görüştüğümüz konularımızın hayata geçirilmesi için bir aradayız. Güzel Keşan'ımızı altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla geliştireceğiz. Yaşanabilir çevre marka şehir Keşan için ilçemizi kalkındırarak geleceğe taşıyoruz. Keşan'ımız için en güzel yatırım projelerini Bakanımıza aktararak desteklerini istedik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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