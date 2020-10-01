Son dakika haberi: Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Kovid-19 denetimlerine katıldı

Son dakika haberlerine göre Mardin'de, İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Mardin'de, İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, ekipler, iş yerleri ile cadde ve sokaklarda tedbirleri yerinde inceledi, vatandaşlara maske takmaları, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları uyarısında bulundu.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş da Artuklu ilçesinde Kültür Caddesi'nde denetimlere katıldı.

Demirtaş, mesafe ve hijyen uyarısı yaparak, maske takan ve kurallara uyan vatandaşlara tedbirlere devam etmelerini isteyerek teşekkür etti.

Denetimlerin ardından Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı vatandaşların ve işletmelerin kurallara uymasının sevindirici olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlıkların aldıkları tedbirler kapsamında denetimlerin sürdürüleceğini kaydeden Demirtaş, şöyle konuştu:

"Vaka sayıları vatandaşlarımızın titizliği sayesinde çok şükür iyi durumda, bizleri mutlu ediyor. Şuan çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımız da çok hassas davranıyor. Vatandaşlarımızın aynı hassasiyetle devam etmelerini arzu ediyoruz. Denetimlerimizde aynı şekilde devam ediyor. Duyarlılık gösteren bütün Mardin halkına teşekkür ediyorum."

Vali Demirtaş'a denetimlerde Vali Yardımcısı Birkan Tatlısöz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdür Vekili Serdar Şenyurt ve İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Servet Yıldız eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar