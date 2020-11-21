Son dakika haberi! Mardin Kızıltepe'de kısıtlamayı ihlal eden 3 işletmedeki 54 kişiye 73 bin 800 TL ceza uyguladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Mardin Kızıltepe'de kısıtlamayı ihlal eden 3 işletmedeki 54 kişiye 73 bin 800 TL ceza uyguladı

21.11.2020 23:52 | Son Güncelleme: 21.11.2020 23:59
Son dakika haberi! Mardin Kızıltepe'de kısıtlamayı ihlal eden 3 işletmedeki 54 kişiye 73 bin 800 TL ceza uyguladı

Son dakika gündem haberine göre MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde saat 20.00'de başlayan kısıtlamaya rağmen, önlemleri ihlal ederek oyun oynatılan 1 kahve ile ruhsatsız olduğu tespit edilen kafe görünümli iki işyerine, polis ve zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde saat 20.00'de başlayan kısıtlamaya rağmen, önlemleri ihlal ederek oyun oynatılan 1 kahve ile ruhsatsız olduğu tespit edilen kafe görünümli iki işyerine, polis ve zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Üç işyerinde bulunan 54 kişiye toplamda 73 bin 800 TL para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan yeni kısıtlamalar kapsamında yurt genelinde saat 20.00'den itibaren paket servisi yapan restoran ve kafelerin dışındaki tüm iş yerleri kapandı. İl ve ilçelerde de polis ve zabıta ekipleri önlemleri ihlal edenlerin tespiti için denetimler yaptı. Mardin ve Kızıltepe ilçesinde de polis ve zabıta ekipleri yollarda uygulama yaptı, esnaf ve vatandaşlara uyarıda bulundu.Kızıltepe ilçesinde kısıtlamaların başlamasına rağmen faaliyetini gizlice sürdürdüğü belirlenen 1 kahve ile ruhsatsız olarak işletilen kafe görünümli 2 işyerinde oyun oynandığı bilgisine ulaştı. üç mekana yapılan baskında kağıt ve okey oynadığı belirlenen 54 kişi yakalandı. İşyerlerinin evrakları incelendiğinde 2 işyerinin ruhsanın da bulunmadığı anlaşıldı. 54 kişiye tedbirleri ihlal etmekten dolayı toplamda 54 kişiye 73 bin 800 TL para cezası kesildi, 3 işyeri de mühürlendi.


Son dakika haberi! Mardin Kızıltepe'de kısıtlamayı ihlal eden 3 işletmedeki 54 kişiye 73 bin 800 TL ceza uyguladı
Son dakika haberi! Mardin Kızıltepe'de kısıtlamayı ihlal eden 3 işletmedeki 54 kişiye 73 bin 800 TL ceza uyguladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Müslim SARIYAR

İlgili Haberler

Son dakika haberi | Başakşehir'de kapalı pazar yerinde denetim: 3 kişiye para cezası kesildi
Son dakika haberi | Başakşehir'de kapalı pazar yerinde denetim: 3 kişiye para cezası kesildi
Halı sahada futbol oynayan 13 kişi ve işletme sahibine 14 bin lira 'koronavirüs' cezası
Halı sahada futbol oynayan 13 kişi ve işletme sahibine 14 bin lira 'koronavirüs' cezası
Son dakika haberleri: Fiziksel mesafeyi ihlal eden vatandaşlardan kaymakama şaşırtan cevap: 'Tamam dayı'
Son dakika haberleri: Fiziksel mesafeyi ihlal eden vatandaşlardan kaymakama şaşırtan cevap: "Tamam dayı"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Donald Trump Berat Albayrak Alaattin Çakıcı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Demet Akalın Aydemir Akbaş İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Kabak Şenol Güneş Ersun Yanal Dorukhan Toköz Sebastian Vettel
Tüm Haberler Kaza Medya Kasım Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Mardin Kızıltepe'de kısıtlamayı ihlal eden 3 işletmedeki 54 kişiye 73 bin 800 TL ceza uyguladı - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 00:52:09. #1.14#
title