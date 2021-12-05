Son dakika haberi | Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

NUSAYBİN, MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yahya Çakır (43), akşam saatlerinde Kışla Mahallesi Rüzgar Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda ağır yaralanan Çakır, olay yerine gelen sağlık ekiplerince götürüldüğü Nusaybin Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Çakır'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Mehmet Arif Altunkaynak - Son Dakika Haberleri

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