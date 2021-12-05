Son dakika haberi | Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

AA / Mehmet Arif Altunkaynak - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Mardin'in Nusaybin ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

NUSAYBİN, MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yahya Çakır (43), akşam saatlerinde Kışla Mahallesi Rüzgar Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda ağır yaralanan Çakır, olay yerine gelen sağlık ekiplerince götürüldüğü Nusaybin Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Çakır'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Türkiye, Kıbrıs Rum kesimindeki Larnaka Büyük Camisi'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınadı

Türkiye, Kıbrıs Rum kesimindeki Larnaka Büyük Camisi'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınadı

 Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

 Son dakika haber | Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 5 PKKYPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika haber | Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA / Mehmet Arif Altunkaynak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title