Son dakika haberi... Mardin'de seyir halindeki traktörden düşen sürücü öldü
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Son dakika haberi... Mardin'de seyir halindeki traktörden düşen sürücü öldü

Son dakika haberi... Mardin'de seyir halindeki traktörden düşen sürücü öldü
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Mardin'in Mazıdağı ilçesinde traktörden düşen sürücü hayatını kaybetti.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde traktörden düşen sürücü hayatını kaybetti.

Diyar Araç (19) yönetimindeki 47 AV 041 plakalı traktör, Karataş Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki taşlara çarptı.

Çarpma sonucu traktörden düşen Diyar Araç, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Araç'ın cenazesi Mazıdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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