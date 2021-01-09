Son dakika haberi... Manisalı doktor Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... Manisalı doktor Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

09.01.2021 09:49 | Son Güncelleme: 09.01.2021 09:52
Son dakika haberi... Manisalı doktor Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Salihli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Gastroenteroloji Uzmanı Doktor Cemal Yıldız (63) hayatını kaybetti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Gastroenteroloji Uzmanı Doktor Cemal Yıldız (63) hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalandıktan sonra çalıştığı hastanede tedavisine başlanan Doktor Yıldız, durumunun kötüleşmesi üzerine 2 hafta önce yoğun bakım servisine alındı.

Tedaviye olumlu yanıt veremeyen ve yaşamını yitiren 2 çocuk babası Yıldız'ın cenazesinin İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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