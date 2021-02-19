Son dakika haberi: Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 Afganistan uyruklu tutuklandı
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Son dakika haberi: Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 Afganistan uyruklu tutuklandı

19.02.2021 21:59 | Son Güncelleme: 19.02.2021 22:02
Son dakika haberi: Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 Afganistan uyruklu tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Manisa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Afganistan uyruklu 4 şüphelinden 3'ü tutuklandı.

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Afganistan uyruklu 4 şüphelinden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde takibe aldıkları şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramada, 36 gram eroin, 13 gram Afyon sakızı ile çeşitli uyuşturucu haplar, hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda, Afganistan uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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