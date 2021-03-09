Son dakika haberi: Manisa'da trafik kazası: 1 ölü
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Son dakika haberi: Manisa'da trafik kazası: 1 ölü

09.03.2021 01:06 | Son Güncelleme: 09.03.2021 01:10
Son dakika haberi: Manisa'da trafik kazası: 1 ölü

Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir kamyonetin park halindeki çimento yüklü tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir kamyonetin park halindeki çimento yüklü tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza Manisa'nın Alaşehir ilçesi Alaşehir-Salihli karayolu üzerindeki Kavaklıdere Çayı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alihli'den Alaşehir yönüne giden Mehmet Erdal (57) yönetimindeki 45 SB 2210 plakalı kamyonet, aynı yönde yol kıyısında parklanmış şekilde duran Ali G. idaresindeki 06 EU 433 plakalı çimento yüklü tıra arkadan çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan Mehmet Erdal'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Alaşehir İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından cenaze sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kazada hayatını kaybeden Mehmet Erdal, morga kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Son dakika haberi: Manisa'da trafik kazası: 1 ölü
Son dakika haberi: Manisa'da trafik kazası: 1 ölü
Son dakika haberi: Manisa'da trafik kazası: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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