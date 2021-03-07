Son dakika haberi | Manisa'da otomobilinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı
07.03.2021 09:29 | Son Güncelleme: 07.03.2021 09:32
Son dakika haber... Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Muradiye Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi önünde şüphelendikleri bir otomobili durdu.
Araçta narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada 40 gram bonzai ele geçirildi.
Otomobil sürücüsü F. Y. (44) gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır