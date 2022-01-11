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Son dakika haberi | Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Son dakika haberi | Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, seyir halindeki traktörün direksiyon hakimiyetini kaybeden Mustafa Yılmaz(64), traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

AKHİSAR, MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, seyir halindeki traktörün direksiyon hakimiyetini kaybeden Mustafa Yılmaz(64), traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Tütenli Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanlık alandan eve gitmek için seyir halinde olan Mustafa Yılmaz'ın kullandığı 16 NZ 734 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Yılmaz'ın cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.


- Manisa
Son dakika haberi | Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir - Son Dakika Haberleri

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