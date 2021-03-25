Bahçe sulama havuzunda ölü bulunan lise müdürünün cenazesi defnedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bahçe sulama havuzunda ölü bulunan lise müdürünün cenazesi defnedildi

Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Manisa'nın Demirci ilçesinde, bahçe sulamada havuzunda ölü bulunan lise müdürü Necmi Ünlü'nün cenazesi toprağa verildi.

Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi
Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi
Sosyal medyada not bırakıp intihar eden esnaf, sesini duyurmaya çalışmış
Sosyal medyada not bırakıp intihar eden esnaf, sesini duyurmaya çalışmış

Manisa'nın Demirci ilçesinde, bahçe sulamada havuzunda ölü bulunan lise müdürü Necmi Ünlü'nün cenazesi toprağa verildi.

Yakınları tarafından, otopsi işleminin yapıldığı İzmir Adli Tıp Kurumundan teslim alınan Demirci Anadolu Lisesi Müdürü Necmi Ünlü'nün cenazesi, ilçeye getirildi.

59 yaşında 3 çocuk babası Ünlü'nün cenazesi, ilçe kabristanlığında müftü Fatih Aytekin'in kıldırdığı namazın ardından defnedildi.

Cenaze namazına Necmi Ünlü'nün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Erdoğan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Necmi Ünlü, dün İlçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi Eski İzmir yolu mevkisinde köylülerin bahçe sulamada kullandığı yaklaşık 2 metre derinlikteki su dolu havuzda ölü bulunmuştu.

Havuzdaki suyu boşaltan jandarma ekipleri ise delil arama çalışması yapmıştı.

Bahçe sulama havuzunda ölü bulunan lise müdürünün cenazesi defnedildi
Bahçe sulama havuzunda ölü bulunan lise müdürünün cenazesi defnedildi
Bahçe sulama havuzunda ölü bulunan lise müdürünün cenazesi defnedildi
Bahçe sulama havuzunda ölü bulunan lise müdürünün cenazesi defnedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Guy Ritchie Rasim Öztekin Cemal Can Canseven
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Şenol Güneş Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bahçe sulama havuzunda ölü bulunan lise müdürünün cenazesi defnedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 19:24:39. #1.16#
title