Son dakika haberi | Manavgat'taki yangın Alanya sahillerinden görülüyor

Son dakika haberlerine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve 3 kişinin ölümüne neden olan orman yangını, Alanya ilçesinde sahillerden görülebiliyor.