Son dakika haberi... Manavgat'ta orman yangını çıktı Son dakika haberleri... Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çolaklı Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince arazözlerle müdahale ediliyor.

Yangının kısmen kontrol altına alındığı ancak söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA