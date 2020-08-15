Son dakika haberi: Malavi'de Kovid-19 salgını nedeniyle 499 mahkuma af kararı
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Son dakika haberi: Malavi'de Kovid-19 salgını nedeniyle 499 mahkuma af kararı

Son dakika haberine göre Afrika ülkesi Malavi'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 500'e yakın mahkuma af çıkarıldı.

Son dakika haberi: Malavi'de Kovid-19 salgını nedeniyle 499 mahkuma af kararı
15.08.2020 01:17 | Son Güncelleme: 15.08.2020 01:20

Afrika ülkesi Malavi'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 500'e yakın mahkuma af çıkarıldı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, İç Güvenlik Bakanı Richard Chimwendo, Devlet Başkanı Lazarus Chakwera'nın onayıyla ülkede Kovid-19'un yayılmasının önlenmesi amacıyla 499 mahkumun daha serbest bırakılacağını açıkladı.

Chimwendo, bu kararın cezaevlerindeki 21 hapishane görevlisi ve 107 mahkumun Kovid-19'a yakalanmasının ardından geldiğini belirtti.

Ülkede 5 bin kapasitesi olan hapishanelerde yaklaşık 14 bin mahkum bulunuyor.

Devlet Başkanı Chakwera, Kovid-19 önlemleri kapsamında daha önce 3 bin mahkuma af çıkarmıştı.

Malavi'de şimdiye kadar 4 bin 912 Kovid-19 vakası görüldü, 153 kişi hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

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