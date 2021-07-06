Son dakika haberi | Malatya'da trafik kazaları kameralara yansıdı
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Son dakika haberi | Malatya'da trafik kazaları kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: - Malatya'da trafik kazaları kameralara yansıdı Malatya'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.

- Malatya'da trafik kazaları kameralara yansıdı

MALATYA - Malatya'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.

Malatya'da Haziran ayı içerisinde Özsan sanayi sitesi ve İnönö Caddesi, Sıtmapınarı mevkiindeki meydana gelen 2 ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Sıtmapınarı mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, yol ortasındaki yaya vatandaş aracın altında kalmaktansa saniyelerle kurtuldu.

Son dakika haberi | Malatya'da trafik kazaları kameralara yansıdı
Son dakika haberi | Malatya'da trafik kazaları kameralara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hatice Yetmen

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