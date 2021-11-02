Son dakika haberi! Malatya'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan şüpheli yakalandı
Son dakika habere göre Malatya'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
MALATYA (AA) - Malatya'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK ve benzeri bazı örgütlerin propagandasını yaptığı tespit edilen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramada, iki tabanca, 3 şarjör, 289 tabanca fişeği ve örgütsel paylaşımların yapıldığı bir cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Son dakika! FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 100 gözaltı kararı
Son dakika haber! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; FETÖ PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem imam yapılanması soruşturmasında 100 şüpheli...
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer karşımızda bir terör örgütü olan PKK/PYD/YPG varsa, ne gerekiyorsa biz bunu yaparız. Bundan da taviz vermeyiz."