Son dakika haberi! Malatya'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberi! Malatya'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan şüpheli yakalandı

AA / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Malatya'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan şüpheli yakalandı

Son dakika habere göre Malatya'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

MALATYA (AA) - Malatya'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK ve benzeri bazı örgütlerin propagandasını yaptığı tespit edilen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramada, iki tabanca, 3 şarjör, 289 tabanca fişeği ve örgütsel paylaşımların yapıldığı bir cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri
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