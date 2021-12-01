Son dakika haberi: Malatya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Son dakika haberi: Malatya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı

AA / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Malatya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberlerine göre Malatya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift tedavi altına alındı.

Malatya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesi Mesnevi Sokak'ta yaşayan M.A. ile eşi Z.A. sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, çifti Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri

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