Son dakika haberi: Malatya'da polisten yeni yılda alkol denetimi - Haberler
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Son dakika haberi: Malatya'da polisten yeni yılda alkol denetimi

Son dakika haberi: Malatya'da polisten yeni yılda alkol denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Yeni yılın ilk dakikaları ile birlikte Malatya'da trafik ekipleri sürücülerde alkol denetimi yaptı.

MALATYA (İHA) - Yeni yılın ilk dakikaları ile birlikte Malatya'da trafik ekipleri sürücülerde alkol denetimi yaptı.

2022 yılına girilmesi ile birlikte kent merkezinin birçok noktasında uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, araçlar üzerinde uygulama yaptı. Durdurulan araçlarda sürücülere alkol denetimi yapılırken, denetimlerin sabahın ilk ışıklarına kadar devam edeceği öğrenildi. - MALATYA

Son dakika haberi: Malatya'da polisten yeni yılda alkol denetimi

Son dakika haberi: Malatya'da polisten yeni yılda alkol denetimi

Son dakika haberi: Malatya'da polisten yeni yılda alkol denetimi

Son dakika haberi: Malatya'da polisten yeni yılda alkol denetimi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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