"Ölüm virajı" yine can aldı! 1 polis öldü, 1 polis yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin şarampole uçtuğu kazada 1 polis memuru hayatını kaybederken, 1 polis memuru da yaralandı. Kazanın yaşandığı yerin "Ölüm virajı" olarak adlandırıldığını belirten vatandaşlar, yetkililerden çözüm bulunmasını istedi.

Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Doğanşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli polis memuru Muzaffer Aydın yönetimindeki 55 AAK 417 plakalı otomobil, Adıyaman Sarıkaya Mahallesi istikametine giderken virajı alamayarak şarampole uçtu.

YARALI MEMUR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada polis memurlarından Muzaffer Aydın olay yerinde hayatını kaybederken, Sara Şen ise yaralandı. Yaralı polis memuru Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, hayatını kaybeden Muzaffer Aydın'ın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

"ÖLÜM VİRAJI" İÇİN ÇARE BEKLENİYOR

Feci kazada hayatını kaybeden polis memurunun evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kazanın yaşandığı yerin 'Ölüm virajı' olarak adlandırıldığını belirten vatandaşlar, yetkililerden çözüm bulunmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı