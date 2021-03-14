Malatya itfaiyesinden Gölbaşı itfaiyesine eğitim
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Malatya itfaiyesinden Gölbaşı itfaiyesine eğitim

14.03.2021 14:23 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:28
Malatya itfaiyesinden Gölbaşı itfaiyesine eğitim

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, arama kurtarma ve yangınlara müdahale konusunda Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde görevli itfaiye personeline eğitim verdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, arama kurtarma ve yangınlara müdahale konusunda Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde görevli itfaiye personeline eğitim verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir itfaiye binasında gerçekleştirilen eğitimde konuşan İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, İtfaiye Daire Başkanlığı olarak hem kendi personellerine hem de çevredeki il ve ilçelerin personellerine en güzel şekilde bilgi vermek için bir çaba içerisinde olduklarını belirtti.

Acar, şunları kaydetti:

"Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden gelen itfaiyeci kardeşlerimize hem arama kurtarma noktasında, hem yangınlara müdahale noktasında, hem de malzemelerin tanıtılması noktasında arkadaşlarımız eğitim verdiler. İtfaiyecilik insanların canını ve malını muhafaza icra etmek için yapılan bir hizmet, bunun için gerçekten önemli. Derdimiz insanlarımızın huzurunu, güvenini en güzel şekilde sağlayabilmek. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak her daim hazır olduğumuz gibi çevremizdeki ilçelerle de hem eğitim, hem de yangınlara müdahale noktasında iş birliği içerisinde bu hizmeti sürdürmeye devam ediyoruz."

Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekibinden Mesut Solak da verilen eğitimden dolayı Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ve ekibine teşekkür etti.

Malatya itfaiyesinden Gölbaşı itfaiyesine eğitim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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