Son Dakika | Maçka Parkı'nda kırık camlı saldırı davasında karar: İndirimsiz 11 yıl hapis

İSTANBUL (DHA) - MAÇKA Parkı'nda bir psikiyatri asistanına kırık cam şişesiyle saldırarak ağır yaraladığı iddiasıyla yargılanan Emrah Danışman, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık hakkında eylemden sonraki ve yargılamadaki davranışlarını dikkate alarak herhangi bir takdiri indirim uygulamadı.

İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Emrah Danışman getirilirken, şikayetçi psikiyatri asistanı Süleyman Dönmezler de katıldı.

"MUHTEMELEN ÖLMÜŞ OLACAĞIMI DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN BIRAKTI"

Şikayetçi Süleyman Dönmezler, "Olay günü sanıkla aramızda bir tartışma geçmedi. Sadece yanımızdan geçerken yanımızdakilere dikkatli bakması sebebiyle 'İşine git' dedim. Sanık kısa bir süre sonra arkamdan gelerek kırık şişiyle boynumu, boğazımı yaraladı. Şayet olay anında bana tampon yapılmasaydı belki yaşamayacaktım. Muhtemelen sanık beni ölmüş olacağımı düşündüğü için bıraktı. Zaten saldıracak birini arıyordu gelip beni buldu. Olay nedeniyle 4 saat ameliyat geçirdim. Yoğun bakımda yattım, uzun süre tedavi gördüm. Bu herkesin başına gelebilir. Toplumun bunu yaşamasını istemiyorum. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Dönmezler'in avukatı ise müvekkilinin vücudunda 10 adet kesici yer tespit edildiğini, hayatini tehlikeye atacak şekilde eylemde bulunduğu için sanığın adam öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını talep etti.

ÖZÜR DİLEDİ

TUTUKLULUK HALİ DEVAM

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede olayın Maçka Demokrasi Parkı'nda 11 Haziran 2020 tarihinde meydana geldiği anlatılıyordu. Bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistanlık yapan Süleyman Dönmezler'in iki kadın meslektaşıyla parkın kapısına yürüdüğü sırada sanık Emrah Danışman ile laf atma yüzünden tartıştığı belirtiliyordu. Emrah Danışman'ın elindeki içki şişesini kırarak Dönmezler'in boğazını kestiği kaydedilen iddianamede, sanığın olay yerinden kaçtığı anlatılıyordu. İddianamede 12 Haziran'da tutuklanan sanık Emrah Danışman hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu. Sanık Danışman, Haziran ayındaki duruşmada tahliye edilmişti. Ancak savcının itirazı üzerine Temmuz ayında yeniden tutuklanmıştı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet