Son dakika haberi! Lunaparkta kaza yapan kadının eşinden açıklama: "Daha kötü sonuçları olabilirdi"
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Son dakika haberi! Lunaparkta kaza yapan kadının eşinden açıklama: "Daha kötü sonuçları olabilirdi"

Son dakika haberlerine göre Lunaparkta kaza yapan kadının eşinden açıklama: "Daha kötü sonuçları olabilirdi" İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir lunaparkta kule asansör oyuncağının halatı koptu.

20.08.2020 18:31 | Son Güncelleme: 20.08.2020 19:52

Lunaparkta kaza yapan kadının eşinden açıklama: "Daha kötü sonuçları olabilirdi"

İZMİR - İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir lunaparkta kule asansör oyuncağının halatı koptu. Oyuncakta bulunan 3 kişi olayda yaralanırken, yaralanan kadının eşi ve çocukların eniştesi olan şahıs yaptığı açıklamada iş yerinden şikayetçi olduklarını belirtti.

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz Salı akşamı Sarnıç Mahallesi'nde bulunan lunaparkta meydana geldi. İddiaya göre lunaparka gelen aynı aileden bir kadın ve 2 kız çocuğu, kule asansör adlı oyuncağa bindi. Oyuncakta vakit geçiren Deniz Kaplan ile yeğenleri Nisanur A. ile İğde Sena O. (15), halatlardan birisinin kopması ile bir anda aşağı düşerek hafif şekilde yaralandı. İşletme sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz Kaplan ve Nisanur A. ayakta tedavi olup taburcu edilirken, İğde Sena O.'nun belinde hasar oluştuğu öne sürüldü. İğde Sena O.'nun 6 hafta ayağa kalkmayacağı ve önümüzdeki günlerde ameliyat olacağı aktarıldı.

"Büyük bir gürültü geldi"

Olayda yaralanan Deniz Kaplan isimli kadının eşi ve olayın görgü tanığı Mustafa Kaplan, yaptığı açıklamada, olay anını anlattı. Yanında küçük çocuğu olduğu için kendisinin oyuncağa binmediğini söyleyen Kaplan, "Ben çocuğumu salıncağa bindirdim. Arkamdan büyük bir gürültü geldi. Yanlarına gittiğimde ağlıyorlardı. Onlara yardımcı oldum. Halatın koptuğunu anladım. 3 ambulans geldi. Polisi aradık. Eşim ve yeğenleri bellerinde sıkıntı olduğu içi ambulansla hastaneye gittiler. Hastanede müdahale ettiler. Bel bölgelerinde ağrıları vardı. Birinin belinde kemik çökmesi var dediler. Beyin cerrahisi gördükten sonra çocuklardan birisi 6 hafta kıpırdamadan yatacaklarını söylediler. Bu kadar ihmal olması da aşırı derece kötü. Eşim ve yeğeninin bir tanesi 2 hafta dinlenecek. Yataktan kalkamayacaklar. Sadece ihtiyaçlarını görmek için kalkacaklar" diye konuştu.

"Daha kötü sonuçları olabilirdi"

Mustafa Kaplan, olayın ardından iş yeri hakkında şikayetçi olduklarını söyleyerek, "İş yeri hala açık. Biz ucuz kurtulduk ama çocuğun bir tanesi 6 hafta yatacak. İyileşmezse ameliyat olacak. Çocuklar bize emanetti. Başkalarının başına gelmesin, daha kötü sonuçları da olabilirdi" dedi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Son dakika haberi! Lunaparkta kaza yapan kadının eşinden açıklama: 'Daha kötü sonuçları olabilirdi'

Kaynak: İHA

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