Son dakika haberi! Kurum müdürlerinden şehit ailesine ziyaret
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Son dakika haberi! Kurum müdürlerinden şehit ailesine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Kurum müdürlerinden şehit ailesine ziyaret

Son dakika haberleri: Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, beraberindeki bazı kurum müdürleriyle Çukurca ilçesindeki şehit ailesini ziyaret etti.

Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, beraberindeki bazı kurum müdürleriyle Çukurca ilçesindeki şehit ailesini ziyaret etti.

İŞ-KUR Müdürü Ahmet Kızılkaya ve SGK İl Müdürü Erdin Polat ile birlikte Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt'u makamında ziyaret eden Salih Kaya, verilen hizmetler hakkında bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Hasan Kurt, son zamanlarda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleşen değişime dikkati çekerek, toplumun tüm kesimini ilgilendirdiği için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü gündeminin her zaman birinci sırasında yer aldığını, ayrıca bünyesinde toplumunun hemen hemen hepsini kapsayan İŞ-KUR ve SGK'nın çok önemli il müdürlükleri olduğunu dile getirdi.

Belediye Başkanı Ensar Dündar'ı da makamında ziyaret eden Müdür Kaya ve beraberindekiler, daha sonra Şehit Güvenlik Korucusu Ömer Güneş'in ailesiyle görüşerek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Daha sonra bir açıklama yapan İl Müdürü Kaya, şehit ailesine Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ve Vali İdris Akbıyık'ın selamlarını ilettiklerini belirterek, "Vatan uğruna şehit olmuş kardeşlerimizin aileleri bize emanettir. Şehit aileleri ve gazilerimizi ziyaret ederek onlarla yakından ilgilenmek en öncelikli işlerimizden biridir. Herhangi bir sorun veya sıkıntılarında bizler her zaman yanlarında olacağız. Kapılarımız onlara her zaman açık olacaktır. Evlatlarını bu vatan uğruna feda eden güzide insanlara vefa borcunu ödemek mümkün değil" dedi.

Müdür Kaya ve beraberindekiler, evde bakım hizmetinden faydalanan Şerif Durdu ve sosyal ekonomik destekten yaralanan Fatma Tek'i de evlerine ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinlediler.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit ailesi ve diğer aile sakinleri, evlerine konuk olan müdürlere teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Son dakika haberi! Kurum müdürlerinden şehit ailesine ziyaret
Son dakika haberi! Kurum müdürlerinden şehit ailesine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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