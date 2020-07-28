Son dakika haberi: Kurban kesimi hazırlıkları - AFYONKARAHİSAR
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Son dakika haberi: Kurban kesimi hazırlıkları - AFYONKARAHİSAR

Son dakika güncel haberine göre Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurban satış ve kesim işlemleri için düzenleme yapıldı.

28.07.2020 14:52 | Son Güncelleme: 28.07.2020 15:04

Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurban satış ve kesim işlemleri için düzenleme yapıldı.

Afyonkarahisar'da, Çayırbağ Canlı Hayvan Pazarında sosyal mesafe kuralı ve maske takılması konusunda uyarılar yapılıyor.

Kentte 9 semt pazarında, özel et kombinalarının tamamında ve bahçeli evi olanların bahçelerinde kurban kesimi yapabileceği açıklandı.

Kesim yerlerinin, belediyenin veteriner hekimleri ve zabıta ekipleri ile din görevlileri iş birliğinde etkin olarak denetlenerek kontrol edileceği bildirildi.

İşetmeler tarafından kurban kesim saatine ilişkin randevu bilgisi, hizmet alacaklara SMS yoluyla bildirilecek.

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Son dakika haberi: Kurban kesimi hazırlıkları - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: AA

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